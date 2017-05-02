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02.05.2017 10:15

В Коле сотрудники ГИБДД провели акцию «Автокресло»

За прошедший период 2017 года на территории Кольского района в двух дорожно-транспортных происшествиях пострадало три ребенка-пассажира: два мальчика, из них одному исполнился годик, а второму – всего 9 месяцев, и 15-летняя девочка.

В ходе контроля за дорожной обстановкой инспекторами ДПС выявлено свыше 170 нарушений правил перевозки детей.

Чтобы напомнить водителям об этих важных для сохранения жизни и здоровья юным пассажирам правилах, сотрудники ГИБДД совместно с юидовцами провели в г. Кола акцию «Автокресло». При проведении мероприятия дети вручали водителям «Памятки по перевозке детей», содержащие информацию о том, как правильно подобрать для ребенка детское удерживающие устройство по основным критериям – весу и росту, а также листовки «Пристегнись!», призывая своевременно побеспокоиться о безопасности ребенка-пассажира. При этом особое внимание инспекторы обращали внимание водителей на то, что безопаснее перевозить ребенка на заднем пассажирском сидении, а не на переднем.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району)
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