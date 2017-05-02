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02.05.2017 14:30

В период праздничных мероприятий 1 мая в Мурманской области не допущено нарушений общественного порядка

В праздничных митингах и шествиях, приуроченных к празднованию Дня весны и труда, приняли участие свыше 7700 тысяч северян. Мероприятия прошли в 11 населенных пунктах Мурманской области. Охрану общественного порядка обеспечивали 177 сотрудников полиции, 26 сотрудников Росгвардии, 12 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и добровольных народных дружин, 6 представителей частных охранных предприятий.

Для обеспечения охраны общественной безопасности и порядка, предупреждения возможных правонарушений полицейские заблаговременно провели обследование территорий, на которых проводились массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство, обеспечивая безопасность дорожного движения.

Благодаря слаженной работе сотрудников УМВД России по Мурманской области и взаимодействующих органов нарушений правопорядка 1 мая на территории региона допущено не было.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УОООПиВОИВ УМВД России по Мурманской области)
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