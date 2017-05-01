Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в городе Североморске

01 мая 2017 года в следственный отдел по закрытым административно-территориальным образованиям следственного управления Следственного комитата Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении тела мужчины, 1986 года рождения, в подъезде одного из домов по улице Гаджиева в городе Североморске. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным мужчина покончил жизнь самоубийством. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

В ходе проверки назначены соответствующие медицинские исследования, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины суицида. В настоящий момент процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.

СУ СК РФ по Мурманской области