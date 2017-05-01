В Мурманской области отпраздновали День весны и труда

В Мурманской области состоялись торжества, посвященные Дню весны и труда. В традиционном шествии праздничных колонн трудящихся по центральным улицам Мурманска приняли участие руководители Мурманского областного совета профессиональных союзов, Правительства Мурманской области, областной Думы, муниципалитета города-героя Мурманска. Шествие завершилось праздничным митингом в сквере на улице Ленинградской.

Обращаясь к собравшимся, председатель Мурманского облсовпрофа Александр Первухин поздравил всех с праздником Первого мая и пожелал каждой семье достойного настоящего и счастливого будущего. Он также подчеркнул, что Первомай живет в веках.

«Вот уже 135 лет в 142 странах мира люди выходят на улицы, чтобы продемонстрировать свое единство, выразить солидарность и заявить о своих насущных требованиях. Как бы позитивно ни развивалось общество, каких бы результатов мы ни достигали, всегда остаются вопросы, требующие решения», - констатировал Александр Первухин.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин акцентировал внимание на том, что труд и люди труда сегодня вновь обретают былой престиж. Высоко ценятся квалифицированные рабочие, постоянно востребованы умелые руки.

«Правительство Мурманской области очень многое делает для того, чтобы профессиональная подготовка молодежи совпадала с потребностями современной промышленности в Заполярье, насыщала кадрами действующие отрасли, а также работала на перспективу развития», - подчеркнул Алексей Тюкавин.

Председатель областной думы Сергей Дубовой отметил в своем выступлении, что Праздник весны и труда олицетворяет самое доброе и хорошее в ощущениях завтрашнего дня. Он также подчеркнул, что мир является основой основ нашего благополучия, не зря слово «мир» начертано на большинстве главных лозунгов Первомая.

«Благодарю старшее поколение за то, что они своим трудом на благо Мурманской области делали все для ее развития. Ваше упорство и настойчивость является примером для молодежи, которой предстоит решать задачи, поставленные современностью», - сказал Сергей Дубовой.

Глава города Мурманска Дмитрий Филиппов также выразил благодарность ветеранам за трудолюбие, активную жизненную позицию и большой вклад в развитие города.

«В этот праздник мы чествуем людей труда, всех, кому дорог наш город. Мурманск был и остается городом-тружеником», - подчеркнул Дмитрий Филиппов.

По предварительным оценкам, в торжественном шествии и митинге приняло участие около пяти тысяч человек.



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