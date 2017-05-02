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02.05.2017 09:42

Сухое валяние, батик, роспись по дереву, масло, акварель. В Мурманской областной филармонии открылась выставка "Окно возможностей"

Кирилл Коган.


"Окно возможностей". Выставка - в Мурманской областной филармонии. В экспозиции - больше 150 работ декоративно-прикладного искусства, а также несколько акварельных картин. Автор - Нели Макеева из Никеля. Одна из самых известных самобытных мастериц Мурманской области. Пробует себя в разных техниках. Постоянная участница городских и международных выставок, конкурсов и мастер-классов. Творения ее рук можно найти в частных коллекциях и в музейных собраниях России, Норвегии, Финляндии, Англии и Германии.

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