Вопросы трудоустройства молодежи приграничных стран. В Мурманске состоялся международный семинар

Кирилл Коган.



Представители предпринимательского сообщества Северо-Запада России, а также Латвии, Эстонии, Финляндии и Норвегии подняли тему трудоустройства молодежи. Международный семинар - один из этапов масштабного обучающего проекта Совета Министров северных стран. По статистике, порядка 20-25% выпускников вузов и техникумов не могут найти работу по специальности. Ситуацию надо менять кардинально. И проект - в помощь. Первый шаг - информирование о наиболее востребованных на рынке труда профессиях.

Организатор семинара, директор по развитию НП "Карельский ресурсный центр общественных организаций" Павел Петров: "Это, прежде всего, сфера обслуживания и бюджетная сфера, те сферы, в которых и взрослое население должно быть привлечено, причем больше чем на сегодняшний день, но для этого надо развивать эти сферы. Поэтому этот диалог, с помощью которого предоставляется пообщаться специалистам в рамках этого семинара, и организуется".