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02.05.2017 09:20

82-й судоремонтный завод отметил 70-летний юбилей

Андрей Зайцев.

Большой юбилей большого предприятия. 82-му судоремонтному заводу - 70 лет. Все эти годы главная его задача - поддержание боеготовности кораблей Северного флота. Сегодня 82-й СРЗ - это почти 600 профессионалов своего дела. С ноября 15-го - главный акционер - "Роснефть". Сейчас идет проектирование нового большого сухого дока. При этом 95% производства - по-прежнему - военные заказы.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Я сам, когда проходил службу на подводных лодках, проходил здесь доковый ремонт, потом, когда был командиром районного базирования, сюда приводил дизельные подлодки для утилизации. Каждая поездка в Североморск, когда я видел, проезжал Росляково, я смотрел плавдоки. И если в одном плавдоке корабли стоят, в губе Чалпушка подводные лодки, готовятся, значит, завод живёт".
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