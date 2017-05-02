В праздничных мероприятиях, посвященных Первомаю, приняли участие около трёх тысяч северян

Артем Дашевский.



Традиционной праздничной демонстрацией встретили Первомай в заполярной столице. В колонне профсоюзного движения - Общероссийский народный фронт, "Единая Россия", ЛДПР, представители Северного флота, различных предприятий области. "За достойную оплату труда" - лозунг профсоюзов. На демонстрации не только мурманчане - проявить солидарность приехали активисты со всей области. По главному городскому проспекту колонна прошествовала в центр. Затем - митинг в сквере на Ленинградской. Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Первомаю, приняли участие около трёх тысяч человек.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Труд сегодня снова в почете, знаете, что наши профессиональные высококвалифицированные рабочие сегодня ценятся даже больше, чем инженеры, экономисты и юристы. Умелые рабочие руки у нас всегда находятся в дефиците. Правительство области принимает серьезные усилия для того, чтобы профессиональная подготовка соответствовала потребностям региона, чтобы работала на перспективу развития региона".