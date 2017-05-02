В Заполярье работники пожарной охраны отметили свой профессиональный праздник

Кирилл Коган.

Работники пожарной охраны отметили свой профессиональный праздник. Службе 368 лет. В областном центре - по случаю - большой концерт, выставка спецтехники. Пожарный автоподъемник. Лестница - 78 метров. Наша "Арктика", одно из самых высотных зданий Заполярья, ниже на 15 метров. Универсальные спасательные автомобили на базе тягачей. Всё это - в помощь пожарным. Их служба - и опасна, и трудна. Прошлый год особенно напряженный. Порядка девятисот возгораний. 28 человек погибли, больше 80 получили травмы. С начала этого года произошло уже 237 пожаров.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области Роман Косимовский: "Сегодня пожарный, помимо таких качеств как бесстрашие, профессионализм, в наше время они еще должны быть и медиками, и психологами, и спасателями. Все это достигается путем каждодневных изнурительных тренировок, практических и теоретических занятий".