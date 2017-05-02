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02.05.2017 08:50

Показать теоретические и практические знания. На базе 5-й мурманской школы прошла квест-игра, посвященная охране труда

Кирилл Коган.

Квест-игра на тему "Охрана труда" - в пятой школе областного центра. Участвовали 5 команд. В составе - учителя, воспитатели. Программу составили в областном совете профсоюзов. 5 этапов. Теория, практика. Сначала участники - в роли заложников, готовили укрытия. Потом - искали условно пострадавших и оказывали им первую медицинскую помощь.
Директор МБОУ СОШ № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Охрана труда - это один из самых важных вопросов из жизни школы. Важнее, чем сохранить жизнь и здоровье ребенка ничего не может быть, никакие другие качественные показатели. Самая главная задача была - практически попробовать это, понять, что это не так трудно - эвакуироваться, одеть на себя ту же амуницию антитеррористическую, понять, как себя чувствуют те люди, которые оказывают нам помощь".
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