"Мурманск - город чистоты". В областном центре прошел первый общегородской субботник

Кирилл Коган.

В столице Заполярья - первый общегородской субботник. На генеральную уборку вышли порядка 10 тысяч человек. Лопаты, грабли - необходимый инструмент получали на месте. Территорию, каждый свою, кто во дворе, кто в парках и скверах, чистили от снега, собирали мусор. От взрослых не отставала и малышня. На субботнике - целыми семьями. Для многих - это уже традиция. Как и для областного центра, в общем. Не первый год действует программа "Мурманск - город чистоты". Эта уборк, в том числе и подготовка к празднованию Дня Великой Победы. Следующий субботник - 6 мая.