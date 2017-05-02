Плакаты и шары, и хорошее настроение! Традиционной праздничной демонстрацией встретили Первомай в заполярной столице

Артем Дашевский.



Традиционной праздничной демонстрацией встретили Первомай в заполярной столице. В колонне профсоюзного движения - Общероссийский народный фронт, "Единая Россия", ЛДПР, представители Северного флота, различных предприятий области. "За достойную оплату труда" - лозунг профсоюзов. На демонстрации не только мурманчане - проявить солидарность приехали активисты со всей области. По главному городскому проспекту колонна прошествовала в центр. Затем - митинг в сквере на Ленинградской. Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Первомаю, приняли участие около трёх тысяч человек.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Прежде всего, пожелаю солнечного настроения, праздничного. Чтобы в эти майские праздники люди почувствовали настоящую весну".