Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.05.2017 08:35

Плакаты и шары, и хорошее настроение! Традиционной праздничной демонстрацией встретили Первомай в заполярной столице

Артем Дашевский.


Традиционной праздничной демонстрацией встретили Первомай в заполярной столице. В колонне профсоюзного движения - Общероссийский народный фронт, "Единая Россия", ЛДПР, представители Северного флота, различных предприятий области. "За достойную оплату труда" - лозунг профсоюзов. На демонстрации не только мурманчане - проявить солидарность приехали активисты со всей области. По главному городскому проспекту колонна прошествовала в центр. Затем - митинг в сквере на Ленинградской. Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Первомаю, приняли участие около трёх тысяч человек.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Прежде всего, пожелаю солнечного настроения, праздничного. Чтобы в эти майские праздники люди почувствовали настоящую весну".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.98
Евро = 62.04
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.