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01.05.2017 12:15

В Мурманске изменены маршруты движения автобусов и троллейбусов

Администрация АО «Электротранспорт» сообщает, что в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на тяговой подстанции №5 движение троллейбусов маршрута №4 на участке ул. Баумана – ул. Щербакова приостановлено. Троллейбусы следуют по пр. Кольскому до ул. Героев Рыбачьего.

Для пассажиров, следующих до остановок «ул. Беринга», «ул. Баумана», «ул. Бочкова», «ул. Достоевского», «ул. Щербакова» организована пересадка на автобусный маршрут №18 на остановочном пункте «ул. Кооперативная». Для пересадки необходимо предъявить кондуктору автобуса кассовый чек валидатора из троллейбуса маршрута №4 или проездной билет на троллейбус, троллейбус + автобус.
1 мая 2017 года изменено движение автобусов по маршруту №7т «проезд Ледокольный (санаторий Тамара) — ул. Беринга — ул. Баумана — ул. Щербакова — пр. Кольский — проезд Ледокольный — проезд Ледокольный (санаторий Тамара)». Пассажиры, отъезжающие от остановочного пункта «ул. Щербакова», имеющие проездной билет на троллейбус, троллейбус + автобус, производят транзакцию на валидаторе и проезжают до необходимой остановки. Подвоз до остановочного пункта «ул. Шевченко» для продолжения поездки на троллейбусе маршрута №4 производится без оплаты.
Администрация АО «Электротранспорт» приносит свои извинения за временные неудобства.


Администрация г. Мурманска
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