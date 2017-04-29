На Северном флоте прошло учение по обороне главной базы подводных сил от атаки диверсантов

В главной базе подводных сил Северного флота - гарнизоне Гаджиево проведено двухстороннее учение подразделений специального назначения. В ходе учения были отработаны вопросы обороны пункта базирования атомных подводных лодок от атаки условного противника с воды, суши и с воздуха.



В учении было задействовано более 350 человек личного состава и порядка 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе: бронетранспортёры БТР-82А, снегоходы А-1, противодиверсионные катера типа «Грачонок», беспилотные летательные аппараты «Орлан», вертолёт Ми-8, средства буксировки боевых пловцов под водой и другая спецтехника.



В ходе учения были выполнены задачи обследования акватории пункта базирования с воздуха, с воды и под водой, причалов и корпусов подводных лодок на предмет условного минирования.



В рамках выполнения боевых упражнений бойцы отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели практические гранатометания и стрелковые упражнения из автоматов и пистолетов для стрельбы под водой АПС и СПП-1. При ведении тактических действий, обнаружении и захвате условных диверсантов, военнослужащие отработали навыки рукопашного боя на берегу и под водой.



Одной из основных задач учения стала проверка готовности отрядов по борьбе с ПДСС и умения противодействовать условным диверсантам.



/ПРЕСС – СЛУЖБА СЕВЕРНОГО ФЛОТА/