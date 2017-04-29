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29.04.2017 12:05

Заполярные пограничники провели успешную операцию по спасению маломерного судна

28 апреля 2017 года В 16 часов 20 минут в дежурную службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району поступила информация, о том, что в районе мыса Сеть Наволок Баренцева моря маломерное плавсредство с двумя рыбаками на борту потеряло ход, И начало дрейфовать в открытое море.
По решению руководства Пограничного управления для оказания помощи в указанный район был незамедлительно направлен пограничный сторожевой катер, который уже спустя час обнаружил любителей морской рыбалки.
Пограничники подняли рыбаков на борт сторожевого катера. Медицинская помощь им не потребовалась. Спустя несколько часов двое жителей города Мурманска и их маломерное плавсредство были доставлены в порт Мурманска.
На этот раз, благодаря своевременным действиям и профессионализму пограничников никто из рыбаков не пострадал.
Как показывает статистика, данная операция по спасению далеко не первая в текущем году. Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району настоятельно обращает внимание граждан на поддержание должного технического состояния плавательных средств и соблюдение мер безопасности при нахождении в море.

/Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району./
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