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29.04.2017 08:00

В Заполярье определены участники Всероссийских президентских спортивных игр

Любовь Дубова.

Региональный этап проходил в Мурманске в течение трех дней. В программе - шашки, баскетбол, настольный теннис, плавание. Заключительные состязания - легкая атлетика, двоеборье. Медали и кубки, а главное - путевку в финал - разыграли команды из восьми муниципалитетов. Итог - в сентябре во Всероссийский центр "Орленок" поедут спортсмены из средней школы №6 города Апатиты.
Председатель комитета по образованию, науке, культуре Мурманской областной Думы Лариса Круглова: "Мы на вас надеемся и верим, что вы будете именно сильными, здоровыми, и будете защищать честь нашей страны, нашей области, ваших городов, школ на различных соревнованиях, будете достойно представлять нашу Мурманскую область".
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