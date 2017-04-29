В Мурманске продолжается модернизация библиотечной сети

Любовь Дубова.

Всё внимание сегодня - филиалам для юных жителей города. Ремонтные работы в самом разгаре в центральном здании детской библиотеки. Она расположена в Первомайском округе на улице Беринга. В просторном помещении успели заменить все окна, теперь здесь заметно светлее. Впереди основной ремонт.

Заместитель председателя совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Планируется закончить ремонт это библиотеки ко дню города, поэтому, я думаю, в сентябре мы еще раз приедем сюда и посмотрим на итоги работы. Приятно бывать в этих учреждениях, потому что каждый раз, посещая, в том числе, и библиотеки, мы видим, что здесь работают люди, которые любят свое дело".







