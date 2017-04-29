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29.04.2017 08:10

В Драматическом театре Северного флота премьера постановки "Ловушка для одинокого мужчины"

Артем Дашевский.


Драматический театр Северного флота приглашает на премьеру. Сегодня зрителей ждет знакомство с постановкой "Ловушка для одинокого мужчины" по пьесе Робера Тома.
Детектив и комедия. Два в одном. Труппа театра Северного флота идет на сложный эксперимент с эмоциями зрителя. Заставить его, затаив дыхание, ждать развязки криминальной истории и одновременно смеяться над курьезным положением вещей.
Режиссер - постановщик, народный артист России Юзеф Фекета: "Это такой оригинальный жанр. Сюжет рассказывать нет смысла. Народ захочет сам услышать, своими глазами увидеть. Но то, что сочетание комедии и детективной истории - это однозначно интересный жанр".
Автор пьесы - французский драматург, сценарист, писатель, актер и режиссер - Робер Тома. Его произведение "Ловушка для одинокого мужчины" широко известно как в России, так и за рубежом. В Заполярье - дебют. И еще один дебют в этой постановке у художника - Ольги Целёвой.
Художник Ольга Целёва: "Конечно, интересно и сложно. Тут мне очень помогали все. Просто даже никого не буду выделять, потому что весь театр, каждый мне советовал что-то, рассказывал, помогал. Кто словом, кто делом".
Свадьба, путешествие в Италию, неделя в уединенном фешенебельном шале во французских Альпах. Всё, что нужно для идеального медового месяца. Эта неделя должна стать триумфом для главного героя, но оборачивается ловушкой.
Актер Дмитрий Пастер: "Я играю комиссара полиции. Вживаться? Вы знаете, у меня очень много друзей в УВД, так что у меня есть примеры и некоторые вещи, например, как эти очки я с реального персонажа, моего хорошего знакомого снял".
Премьера сегодня и в воскресенье. Для поклонников Мельпомены и театра Северного флота спектакль еще дважды сыграют в мае.




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