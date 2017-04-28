В преддверии праздника губернатор Марина Ковтун поздравила земляков с Днем весны и труда

Сегодня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся праздничный концерт. Земляков с Днем весны и труда поздравила губернатор Марина Ковтун.



«Первомай, прежде всего, праздник людей труда. Трудового человека в Заполярье всегда ценили особенно – Мурманская область создана рабочими руками. Без труда на Севере просто не выжить. Мы не можем без дела. Поэтому сегодня планы нашей страны по развитию Арктики, в которых нам уготована важная роль, особенно вдохновляют. Именно этим мы будем жить последующие десятилетия. Мы измеряем успех региона в новых проектах, производствах, новых рабочих местах», – подчеркнула глава региона.



Марина Ковтун поблагодарила всех, кто сегодня на трудовом посту вносит вклад в богатство и благополучие Мурманской области, и слова особой благодарности адресовала ветеранам труда.



«Вашими руками создана база, на которой мы сегодня строим будущее края. Спасибо за жизнь, отданную делу, за опыт, который вы передаете молодым, и за пример, который вы подаете всем нам», – отметила Марина Ковтун.



В концертной программе приняли участие коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества, центра дополнительного образования «Лапландия», мурманской детской музыкальной школы №5, а также североморские вокальные и танцевальные ансамбли.



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