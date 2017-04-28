Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.04.2017 19:50

В преддверии праздника губернатор Марина Ковтун поздравила земляков с Днем весны и труда

Сегодня в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся праздничный концерт. Земляков с Днем весны и труда поздравила губернатор Марина Ковтун.

«Первомай, прежде всего, праздник людей труда. Трудового человека в Заполярье всегда ценили особенно – Мурманская область создана рабочими руками. Без труда на Севере просто не выжить. Мы не можем без дела. Поэтому сегодня планы нашей страны по развитию Арктики, в которых нам уготована важная роль, особенно вдохновляют. Именно этим мы будем жить последующие десятилетия. Мы измеряем успех региона в новых проектах, производствах, новых рабочих местах», – подчеркнула глава региона.

Марина Ковтун поблагодарила всех, кто сегодня на трудовом посту вносит вклад в богатство и благополучие Мурманской области, и слова особой благодарности адресовала ветеранам труда.

«Вашими руками создана база, на которой мы сегодня строим будущее края. Спасибо за жизнь, отданную делу, за опыт, который вы передаете молодым, и за пример, который вы подаете всем нам», – отметила Марина Ковтун.
 
В концертной программе приняли участие коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества, центра дополнительного образования «Лапландия», мурманской детской музыкальной школы №5, а также североморские вокальные и танцевальные ансамбли.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.97
Евро = 62.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.