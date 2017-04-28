Образцы военной техники, вопросы и консультации. Как прошёл в Заполярье День призывника?

Андрей Зайцев.

В Мурманске - День призывника. Власти муниципалитета продолжают традицию, заложенную несколько лет назад - вместе с региональным комиссариатом и Северным флотом настраивают завтрашних защитников Родины на примерную службу.

На площади Пять Углов в День призывника всё, что ждёт завтрашних срочников. Образцы военной техники, оружия, экипировки. Развёрнут пункт по призыву на контрактную службу. Ответы на все вопросы, консультации.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Мурманской области Вадим Бугаёв: "Ребята, слава Богу, не бегают. Перестали бояться. Это радует. Ребята ответственно относятся к этому. Большинство, скажем так. В армии не страшно сейчас, в армии хорошо".

Илья Басько: "Для жизни полезно. Пригодится".

Сегодня, если кто не знает, скрываясь до 27 лет, молодой человек не получит военный билет. Получит справку со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Данил Гончаров: "Пойти послужить, всё-таки это какая-то честь. За тебя будут гордиться. Ты будешь отстаивать честь своей Родины".

Инспектор инспекции Министерства обороны при военном комиссариате Мурманской области Александр Колосов: "Вся обстановка, которая сегодня вокруг России, она, видно, влияет на всех нас. Она определённым образом мобилизует людей. И понимаешь, что вопрос защиты Отечества выходит на первый план".

Призыв начался с 1 апреля. План по региону - почти 800 срочников. Больше половины из них останутся служить в родной области.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Молодых людей научат обращению с современным оружием, навыкам ведения боевых действий. А самое главное - молодые люди приобретут личные качества, которые прослужат им всю свою жизнь".

Молодёжь ждут на Северном флоте, в соединениях и частях ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войсках. При распределении обязательно будет учитываться уровень образования, категории водительских прав, физическая подготовка. И, как знать, может быть именно сегодня кто-то из этих мальчишек определился с выбором будущей профессии.

Компания друзей, хорошая погода, отличное настроение, строй боевых машин. Что ещё нужно, чтобы сделать, возможно, первый свой серьёзный выбор и сказать про себя - "Служу Российской Федерации!"







