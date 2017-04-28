Отчаяние, боль, риск, надежда - все как в жизни. Сегодня на канале "Россия" - развязка драматического сериала "Оптимисты"

Алексей Котович.

Сегодня - финальные серии "Оптимистов". В 21:00 в эфире телеканала "Россия" - развязка драматической истории молодых дипломатов. Всю неделю мы следили за героями сериала. Смогут ли молодые дипломаты спасти мир, смогут ли защитить свою страну, свою любовь? Хватит ли у них мужества и решимости? Что ждет героев фильма, останутся ли они "оптимистами"? Сегодня интрига будет раскрыта! Не стоит ждать простых решений. Зрителя ждут страсть и отчаяние, боль, риск, надежда - все как в жизни. Ведь дипломаты, в конце конуов - просто люди. Просто им чаще приходится рисковать.





