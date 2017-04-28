В Мурманской области продолжается реализация госпрограммы «Доступная среда»

В центре занятости населения Мурманска состоялся День открытых дверей для информирования людей с ограниченными физическими возможностями о доступности услуг. Была организована презентация оборудования, установленного для маломобильных групп населения.



Так, у входа в здание появилась уличная комплексная мнемосхема и электрический подъемник для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата и колясочников. В холле установлена комплексная тактильная светозвуковая мнемосхема для слабослышащих и слабовидящих, дублированная надписями азбукой Брайля. Она помогает инвалидам найти нужный кабинет. Для граждан с инвалидностью размещены тактильные полосы и направляющие, также помогающие лучше ориентироваться в учреждении. В кабинетах у специалистов, ведущих прием инвалидов, установлен телефон со специальными функциями и прибор системы «Исток», обеспечивающей усиление аудиосигнала и его комфортное воспроизведение без посторонних шумов для улучшения коммуникаций со слабослышащими. Санузел оснащен специальным оборудованием для лиц с ограничениями по здоровью. Были представлены также система звукового сигнального оповещения и система управления «Электронная очередь».



До конца текущего года в рамках программы «Доступная среда» аналогичными вспомогательными устройствами планируется оборудовать еще три центра занятости населения Мурманской области.



/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /



