Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Пятилетка стабильности. Отчет губернатора в областной Думе о работе регионального правительства.

Молочные реки заполярного агропрома. "Индустрия", задачка "со звездочкой".

XVI московский пасхальный фестиваль в Мурманске. Лариса Гергиева и солисты Академии молодых оперных певцов на сцене областной филармонии.

Родной дом на сопке Варничной. К 60-летию Мурманской студии телевидения. Валерий Гамза.

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