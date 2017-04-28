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28.04.2017 19:07

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Пятилетка стабильности. Отчет губернатора в областной Думе о работе регионального правительства.
Молочные реки заполярного агропрома. "Индустрия",  задачка "со звездочкой".
XVI московский пасхальный фестиваль в Мурманске. Лариса Гергиева и солисты Академии молодых оперных певцов на сцене областной филармонии.
Родной дом на сопке Варничной. К 60-летию Мурманской студии телевидения. Валерий Гамза.
Эти и другие темы - в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье, в 10:20, на канале "Россия 1".
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