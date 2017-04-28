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28.04.2017 19:05

Губернатор Марина Ковтун провела заседание областного организационного комитета «Победа»

Владимир Волков.

Сегодня глава региона Марина Ковтун провела заседание областного оргкомитета "Победа". В плане - порядка 50 пунктов. Художественные, краеведческие, литературные выставки, акции памяти. Особо отмечена роль молодёжи. С каждым годом всё больше детей и подростков вливаются в поисковое движение. С портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны, шагают в "Бессмертном полку". По предложению историка-краеведа Михаила Орешеты план дополнен еще несколькими важными мероприятиями.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Что касается этих дат, которые вы назвали - и начало мурманской наступательной операции, и формирование северного оборонительного района, и  формирование мурманских партизанских отрядов - все это очень важные вехи, которые в конечном итоге способствовали разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье. И я прошу эти мероприятия включить".
Особое внимание - предстоящему празднованию 72-й годовщины Великой Победы. Мероприятия пройдут во всех без исключения муниципалитетах. Военный парад примет столица Заполярья, в Долине Славы состоится митинг памяти.



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