В Министерстве энергетики России подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода субъектами электроэнергетики

Заместитель губернатора Мурманской области – руководитель регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Евгений Никора принял участие во Всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2016-2017 годов» под председательством министра энергетики Российской Федерации – руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Александра Новака.



В ходе совещания были заслушаны доклады о результатах мониторинга аварийности и технического состояния объектов электроэнергетики и контроля за состоянием безопасности на объектах энергетики при прохождении осенне-зимнего периода. Рассмотрены итоги тарифного регулирования компаний электроэнергетики. Перед руководителями региональных штабов поставлены соответствующие задачи по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.



В связи с климатическими особенностями региона на территории Мурманской области осенне-зимний период 2016/2017 годов продолжается. В период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок аварий в электрических сетях не зафиксировано. Возникавшие технологические нарушения (отказы) были связаны со значительными ветровыми нагрузками на воздушные линии электропередачи. Все инциденты в электрических сетях устраняются персоналом оперативно-выездных бригад в нормативные сроки.



Всеми десятью субъектами электроэнергетики Мурманской области оформлены акты и получены паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года. Планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года выполнены на 100%. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей разработаны и выполнены планы текущего и капитального ремонта электрооборудования трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, а также план мероприятий по повышению надежности электрооборудования в распределительных сетях. Создан аварийный запас оборудования, материалов, сформированы аварийно-восстановительные бригады для ликвидации возможных аварийных ситуаций.



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