В финале областного детско-юношеского фотоконкурса «Край, в котором мы живем» было представлено 74 работы

В финале областного детско-юношеского фотоконкурса «Край, в котором мы живем» во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 37 авторов из Мурманска, Полярного, Снежногорска, Апатитов и поселка Раякоски представили 74 работы.



В номинации «Одиночная фотография» в возрастной категории «7-13 лет» призовые места заняли участницы фотостудии «Ракорд» апатитского Детского Дома творчества им. академика Е.А. Ферсмана под руководством Татьяны Кузьминой. Диплом I степени вручили Дарине Евпловой за фотографию «В предвкушении», диплом II степени – Алине Трикоз за фотографию «Портрет в тёмной тональности» и диплом III степени – Алесе Сморчковой за фотографию «Снеговики».



В возрастной категории «14-17 лет» дипломом I степени жюри наградило Анастасию Ефимову, ученицу школы № 11 поселка Раякоски за фотографию «Рукодельница», дипломом II степени – Валерию Пчелинцеву, ученицу снежногорской школы № 266 за фотографию «Банька у реки» и дипломом III степени – Антона Бусарева, ученика школы № 11 поселка Раякоски за фотографию «Васильковые подружки».



В номинации «Серия фотографий» в возрастной категории «7-13 лет» диплом I степени присужден Кристине Рысаковой, участнице фотостудии «Ракорд» апатитского Детского Дома творчества им. академика Е.А. Ферсмана за серию фотографий «Разноцветные краски», диплом II степени – Даниилу Поддерёгину, ученику школы № 11 поселка Раякоски за серию фотографий «Своими руками», диплом III степени – Дарье Бобковой, участнице фотостудии «Ракорд» апатитского Детского Дома творчества им. академика Е.А. Ферсмана за серию фотографий «Три сестрички».



В возрастной категории «14-17 лет» диплома I степени удостоен Владимир Губарев, ученик гимназии г. Полярный за серию фотографий «Масленица».



Ученицы школы № 11 поселка Раякоски были награждены специальными дипломами: «Самому юному участнику» – Олеся Олексюк, «За связь поколений» – Анастасия Спицына за фотографию «Портрет моей бабушки».



Участницы фотостудии «Ракорд» апатитского Детского Дома творчества им. академика Е.А. Ферсмана получили специальные дипломы: «За оригинальность» – Карина Анисимова, «За отображение природы Кольского полуострова» – Алина Аксеновская, «За удачное раскрытие детской темы» – Диана Попова и «За решение в черно-белом стиле» – Диана Шумейко.



В рамках фотоконкурса состоялась творческая лаборатория «Отражение» на тему «Особенности и секреты съёмки дикой природы. Природа Арктики». Лауреат международного фотоконкурса «Золотая черепаха», фотограф Дмитрий Дешевых, руководитель народного самодеятельного коллектива фотостудии «Мурманск» Эмилия Бабий и ведущий методист по театральному жанру Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Элина Прохоренкова рассказали о технике съемки диких животных и об особенностях фотосъемки птиц.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /