Заместитель губернатора Евгений Никора провел заседание Штаба по организации бесперебойного электроснабжения на территории Мурманской области

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось очередное заседание Штаба по организации бесперебойного электроснабжения на территории Мурманской области.



В ходе заседания были рассмотрены вопросы бесперебойного электроснабжения отдаленных поселений в период проведения плановых ремонтных работ на линиях электропередач филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Муниципальным образованиям Кандалакшский район, город Оленегорск с подведомственной территорией, сельское поселение Териберка даны рекомендации организовать работу и предусмотреть в местных бюджетах статью расхода на содержание и эксплуатацию резервных источников питания для обеспечения надежного электроснабжения населения, а также учреждений социальной сферы.



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