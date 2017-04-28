Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.04.2017 17:52

В Мурманске завершился областной танцевальный конкурс «Душа России»

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс танцев народов России «Душа России».

35 самодеятельных хореографических коллективов культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования и национально-культурных центров из городов и поселков Мурманской области представили номера в различных номинациях.

Обладателем гран-при в номинации «Народный / национальный танец» стал заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а в номинации «Стилизованный народный / национальный танец» – танцевальная группа мурманской Детской театральной школы.

Ознакомиться с результатами областного конкурса танцев народов России «Душа России» можно на официальном сайте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Основными целями конкурса являются сохранение и популяризация танцевальных традиций народов России, повышение уровня постановочного и исполнительского мастерства, выявление талантливых балетмейстеров и исполнителей, усиление роли хореографического искусства в эстетическом и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.97
Евро = 62.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.