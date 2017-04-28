В Мурманске завершился областной танцевальный конкурс «Душа России»

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс танцев народов России «Душа России».



35 самодеятельных хореографических коллективов культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования и национально-культурных центров из городов и поселков Мурманской области представили номера в различных номинациях.



Обладателем гран-при в номинации «Народный / национальный танец» стал заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а в номинации «Стилизованный народный / национальный танец» – танцевальная группа мурманской Детской театральной школы.



Ознакомиться с результатами областного конкурса танцев народов России «Душа России» можно на официальном сайте Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Основными целями конкурса являются сохранение и популяризация танцевальных традиций народов России, повышение уровня постановочного и исполнительского мастерства, выявление талантливых балетмейстеров и исполнителей, усиление роли хореографического искусства в эстетическом и патриотическом воспитании подрастающего поколения.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /