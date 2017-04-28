Пенсионный фонд России разъясняет порядок установления компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающим трудоспособным лицам в случае ухода за нетрудоспособными гражданами, к которым относятся инвалиды I группы (в том числе инвалиды с детства), дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, пожилые люди старше 80 лет или нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения. Пенсионеры и граждане, состоящие на учете в службе занятости, такие выплаты получать не могут.



Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей и не зависит от родственных связей пенсионера и ухаживающего за ним лица или от факта их совместного проживания. Родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5500 рублей. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер указанных выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.



Периоды ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, включаются в страховой стаж. Также за эти периоды при назначении пенсии начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла за год ухода.



О наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение указанной выплаты (например, прекращение фактического ухода, устройство на работу или назначение пенсии гражданину, осуществляющему уход), гражданин, осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней известить орган, который осуществляет пенсионное обеспечение нетрудоспособному лицу.



Для назначения компенсационной выплаты гражданину, который осуществляет уход, нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда России, осуществляющий выплату пенсии нетрудоспособному гражданину. Более подробную информацию и перечень документов для назначения выплаты можно найти на сайте фонда в разделе «Жизненные ситуации».



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /