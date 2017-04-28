Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.04.2017 17:51

Пенсионный фонд России разъясняет порядок установления компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами

Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается неработающим трудоспособным лицам в случае ухода за нетрудоспособными гражданами, к которым относятся инвалиды I группы (в том числе инвалиды с детства), дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, пожилые люди старше 80 лет или нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения. Пенсионеры и граждане, состоящие на учете в службе занятости, такие выплаты получать не могут.

Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей и не зависит от родственных связей пенсионера и ухаживающего за ним лица или от факта их совместного проживания. Родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливается ежемесячная выплата в размере 5500 рублей. Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер указанных выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Периоды ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, включаются в страховой стаж. Также за эти периоды при назначении пенсии начисляются пенсионные баллы – 1,8 балла за год ухода.

О наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение указанной выплаты (например, прекращение фактического ухода, устройство на работу или назначение пенсии гражданину, осуществляющему уход), гражданин, осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней известить орган, который осуществляет пенсионное обеспечение нетрудоспособному лицу.

Для назначения компенсационной выплаты гражданину, который осуществляет уход, нужно обратиться с заявлением и необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда России, осуществляющий выплату пенсии нетрудоспособному гражданину. Более подробную информацию и перечень документов для назначения выплаты можно найти на сайте фонда в разделе «Жизненные ситуации».

/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.97
Евро = 62.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.