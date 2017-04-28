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28.04.2017 17:55

Ветеринарные специалисты подвели итоги акции, приуроченной к Всемирному дню вакцинации животных против бешенства

Специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных подвели итоги акции «Вакцинируй питомца – защити себя», приуроченной к Всемирному дню вакцинации животных против бешенства.

Традиционная ежегодная акция проводилась в целях сохранения благополучной эпизоотической ситуации по бешенству на территории Мурманской области. За период ее проведения услуги – клинический осмотр животного, инъекция вакцины, оказываемые непосредственно во время вакцинации против бешенства, – осуществлялись бесплатно. Каждый желающий мог также получить бесплатную консультацию по кормлению и содержанию животных.

За период акции было проведено 338 консультаций владельцам животных по уходу, кормлению, содержанию и вакцинации питомцев. Против бешенства вакциной Рабикан провакцинировано 44 собаки и 33 кошки. Проведено 277 клинических осмотров собак и кошек и вакцинаций препаратами Нобивак, Эурикан против других болезней.

Всего за время акции провакцинировано 354 животных.

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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