Ветеринарные специалисты подвели итоги акции, приуроченной к Всемирному дню вакцинации животных против бешенства

Специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных подвели итоги акции «Вакцинируй питомца – защити себя», приуроченной к Всемирному дню вакцинации животных против бешенства.



Традиционная ежегодная акция проводилась в целях сохранения благополучной эпизоотической ситуации по бешенству на территории Мурманской области. За период ее проведения услуги – клинический осмотр животного, инъекция вакцины, оказываемые непосредственно во время вакцинации против бешенства, – осуществлялись бесплатно. Каждый желающий мог также получить бесплатную консультацию по кормлению и содержанию животных.



За период акции было проведено 338 консультаций владельцам животных по уходу, кормлению, содержанию и вакцинации питомцев. Против бешенства вакциной Рабикан провакцинировано 44 собаки и 33 кошки. Проведено 277 клинических осмотров собак и кошек и вакцинаций препаратами Нобивак, Эурикан против других болезней.



Всего за время акции провакцинировано 354 животных.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /



