На фестивале «НаМОДнение» представлено 20 коллекций молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды

В Мурманском областном художественном музее состоялся открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение». Организаторы фестиваля – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной художественный музей, Мурманское областное общественное отделение Союза художников России. Участников и гостей фестиваля приветствовала заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая и председатель жюри Вера Тугова.



В этом году в «НаМОДнении» приняли участие 16 творческих коллективов из Мурманска, Кировска, Колы, Ковдора, Снежногорска, Североморска, Апатитов, Коашвы, Кольского района и Петрозаводска.



Зрители увидели два публичных конкурсных показа: «Откровение» (для начинающих художников-модельеров до 18 лет) и «ART-couture» (для молодых профессиональных дизайнеров одежды до 30 лет). Всего было представлено 20 коллекций. Помимо этого, участники состязались в конкурсе эскизов «Лучшая графическая работа». На гала-концерте было представлено 10 коллекций – дипломантов фестиваля.



На церемонии награждения председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов пожелал творческих успехов всем участникам фестиваля и вручил гран-при победителям.

По итогам конкурса жюри присудило гран-при фестиваля мурманскому дизайнеру Юлии Крисюк за коллекцию «На клеточном уровне» в конкурсе «ART-couture» и образцовому детскому коллективу модельной студии «Стиль» из Колы за коллекцию «Беззаботное детство» в конкурсе «Откровение».



Ознакомиться с результатами фестиваля «НаМОДнение» можно на официальном сайте Мурманского областного художественного музея.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /