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28.04.2017 16:42

В столице Заполярья началась пора субботников

Кирилл Коган.

В Мурманске началась пора субботников. Сегодня на очистку улиц  вышли сотрудники сразу нескольких предприятий областного центра. Весь день сугробы убирали в Ленинском округе, у городского центра "Авангард". Кипит работа и на 9 спортивных площадках, принадлежащих комплексу. Снег оттуда должны вывести в течение майских праздников.
И. о. директора МАУ ГСЦ "Авангард" Сергей Негода: "Мы должны быть сплоченными, всегда выходим. Это как праздник для нас - помочь городу, помочь самим себе. Это важный момент. Мы приглашаем всех мурманчан и всех активных жителей города помочь с уборкой снега. Снега в этом году действительно выпало много".
В столице Заполярья общегородские субботники пройдут 29 апреля и 6 мая. В эти дни каждый может выйти в свой двор и привести в порядок придомовую территорию, детскую площадку или палисадник. Инвентарь и инструменты участники "генеральной уборки" смогут получить в управляющих организациях по месту жительства.
Директор муниципальной стоматологической клиники г. Мурманска Татьяна Елпанова: "Всех желающих я приглашаю на участие в этом благородном мероприятии, инструменты можно будет получить в УК. "Город чистоты" - так что наш город должен быть действительно чистым! Я предлагаю всем в этом принять участие".
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