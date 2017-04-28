"В море — значит дома". На "Радио России" стартовал уникальный социально-патриотический проект

Елена Дмитриева.

23 февраля, в День защитника Отечества, на "Радио России" стартовал уникальный социально-патриотический проект - "В море - значит дома". Его участники, моряки всех флотов России, отправились в круглогодичное плавание на фрегате "Паллада" - вместе с автором романа Иваном Гончаровым. И сегодня на боевую вахту на мостике легендарного корабля заступают моряки-североморцы.

Старший офицер пресс-службы Северного флота, капитан второго ранга Андрей Лузик — один из сорока североморцев, принявших участие в уникальном проекте "Радио России". Ему, как и другим военнослужащим, пришлось выступить в необычной для себя роли артистов-мастеров художественного слова: "Берите же, любезный друг, свою лиру, свою палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык, язык богов, которым только и можно говорить о здешней природе, и спешите сюда. А я винюсь в своём бессилии и умолкаю".

Проект "Радио России" "В море - значит дома", посвящённый 320-летию создания российского военно-морского флота, реализуется совместно с Министерством обороны. Среди 222 его участников представлены все звания и должности - от матросов до адмиралов, моряки всех флагманских кораблей.

Старший офицер пресс-службы Северного флота Андрей Лузик: "Были и подводники, и надводники, с "Кузнецова" ребята были. Береговая составляющая была представлена военнослужащими 45-ой армии ВВС и ПВО".

Запись проекта в Североморске проходила в августе прошлого года в библиотеке флотского Дома офицеров - при поддержке заведующей библиотекой Сталины Ивановны Носовой. Душой и сердцем проекта стала его режиссёр и продюсер, журналист, ведущая "Радио России" Анастасия Кузнецова.

Заведующая библиотекой Дома офицеров СФ (г. Североморск) Сталина Ивановна Носова: "Люди выходили в таком состоянии, во-первых, у них теперь останется навсегда фрегат "Паллада", Гончаров. Во-вторых, они участвовали, они будут в эфире. Это, конечно, было так удивительно видеть, как люди вдохновились".

Режиссёр-постановщик проекта "В море – значит дома" Анастасия Кузнецова: "С огромной благодарностью, теплотой и восхищением говорила, говорю и буду говорить о том, как меня поразила во время записи этого проекта подготовка Северного флота и прочтение во главе с командующим Краснознамённым Северным флотом вице-адмиралом Николаем Анатольевичем Евменовым".

Сегодня на "Радио России" стартует североморская часть проекта. Первое слово - командующему Северным флотом.





