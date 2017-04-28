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28.04.2017 16:35

Заполярные хлебопёки присматриваются к оригинальным рецептам. Появится ли прилавках мурманских магазинов угольный хлеб?

Юлия Палеева.

ГТРК "Мурман" готовит к эфиру очередную программу из цикла "Заполярный агропром" - эфир сегодня на канале "Россия 24". Тем несколько, но вот одна из них - мурманские хлебопеки готовы удивить северян продукцией по оригинальной рецептуре.
Черная чиабатта - все дело в том, что в него добавлен растительный уголь. Новинку привезли московские технологи, говорят, в Москве - новая кулинарная мода. Предлагают мурманскому предприятию начать производить.
Прежде чем запускать новый вид продукции - технологи взвешивают все "за" и "против" не 7, а 77 раз. Хотя с другой стороны для этой мурманской пекарни выпускать что-нибудь эдакое - обычное дело. В послужном списке - сложно-сочиненная история выпечки хлеба по самым невероятным рецептам. Взять хотя бы булочки с морковью.
Начинали 10 лет назад всего-то с нескольких сотен изделий в сутки, сегодня выпускают 30 тысяч штук, в ближайших планах - ремонт, покупка печей, расстоек и следующая отметка роста - 50 тысяч.  Классика жанра - нарезной батон, городская булка, сладкая линия из песочного теста - тоже есть. На пороге цеха новая идея - предложение, рожденное мультикультурным запросом.  
Начальник цеха Татьяна Лотонина: "У нас много приезжих. Они свою лепту все равно вносят в нашу жизнь. Нам стало интересно, что мы в Мурманске не можем сделать лаваши. Будем учиться. пробовать и пойдет".
С лавашной все понятно. С черной чиабаттой история сложнее. После начального решительного нет - попробовали и забыли, последовало сомнение, а может все-таки и да. В общем, пока технологи спорят. Предстоит изучить потребительский спрос, а дальше, кто его знает - на мурманских прилавках может занять место угольный хлеб.  
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