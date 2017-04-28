Расширен перечень образовательных организаций Мурманской области, подлежащих независимой оценке качества в 2017 году

Решением Общественного совета при Министерстве образования и науки Мурманской области расширен перечень образовательных организаций, подлежащих независимой оценке качества в 2017 году. В него вошли пять центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и центр психолого-педагогической помощи населению.



В 2017 году оценка качества будет проходить в мончегорском центре «Теплый дом», мурманском центре «Ровесник», мурмашинском центре «Журавушка», апатитском центре имени В.Р.Булычева, кандалакшском центре «Берег» и Мурманском областном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.



Независимая оценка качества в отношении этих организаций социального обслуживания населения будет проведена только в части осуществляемой ими образовательной деятельности.



Таким образом, к концу 2017 года независимой оценкой качества образовательных услуг будут охвачены 559 государственных и муниципальных организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность.



Принять участие в опросе общественного мнения о качестве образовательных услуг, оказываемых организациями Мурманской области, можно на портале Правительства Мурманской области.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /