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28.04.2017 15:35

Расширен перечень образовательных организаций Мурманской области, подлежащих независимой оценке качества в 2017 году

Решением Общественного совета при Министерстве образования и науки Мурманской области расширен перечень образовательных организаций, подлежащих независимой оценке качества в 2017 году. В него вошли пять центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и центр психолого-педагогической помощи населению.

В 2017 году оценка качества будет проходить в мончегорском центре «Теплый дом», мурманском центре «Ровесник», мурмашинском центре «Журавушка», апатитском центре имени В.Р.Булычева, кандалакшском центре «Берег» и Мурманском областном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Независимая оценка качества в отношении этих организаций социального обслуживания населения будет проведена только в части осуществляемой ими образовательной деятельности.

Таким образом, к концу 2017 года независимой оценкой качества образовательных услуг будут охвачены 559 государственных и муниципальных организаций Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность.

Принять участие в опросе общественного мнения о качестве образовательных услуг, оказываемых организациями Мурманской области, можно на портале Правительства Мурманской области.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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