Специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных подвели итоги работы в первом квартале 2017 года

В I квартале специалисты станции проводили противоэпизоотические ветеринарные мероприятия против опасных и особо опасных болезней животных.



На туберкулез было исследовано 2937 голов крупного рогатого скота. Для исследования на бруцеллёз, лейкоз, на африканскую чуму и на бешенство было отобрано около 2500 проб биоматериала. При проведении лабораторных исследований по всем пробам получены отрицательные результаты.



Активно проводилась иммунизация животных против инфекционных болезней. Так, против лептоспироза привито более 2200 голов крупного рогатого скота и свиней. Против классической чумы свиней привито более 4700 голов, против бешенства – более 4400 собак и свыше 1600 кошек.



В рамках государственного задания проводилась профилактическая дезинфекция и дератизация помещений.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /