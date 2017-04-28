Еще 38 молодых мурманских семей обрели свидетельства о праве получения социальных выплат на приобретение или строительство жилья

Анастасия Ярославская.

Сегодня свидетельства о праве получения социальных выплат на приобретение или строительство жилья получили еще 38 молодых мурманских семей. Сертификаты в торжественной обстановке вручали главы. В зале много детей. Среди тех, кто попал в муниципальную программу немало тех, кто два в одном - и молодые, и многодетные. Вместе с ними, благодаря муниципальной поддержке, квартирный вопрос смогли решить уже 1139 семей. Условия простые - возраст супругов не старше 35 лет и официальное признание нуждающимися в улучшении жилищных условий. Сроки рассмотрения - минимальные.

Анастасия Рыжова: "Год, всего лишь год - мы вообще счастливы, что год - не пять, не 4, не 3 года, а именно год, да - нам повезло".

Анна Мясоедова: "Слава Богу - свое жилье, а дальше документы оформлять будем - уже квартиру подыскиваем. Я очень благодарна администрации города, мы очень рады".

Социальная выплата - около 20% среднерыночной стоимости жилья. В этом году разброс - от 560 тысяч рублей почти до полутора миллионов рублей. Поддержка существенная - и хороший стимул к прибавлению в семействе. За рожденных или усыновленных детей уже после получения сертификата, - дополнительные выплаты. Аналогичная программа действует и в отношении многодетные семей, возраст супругов не имеет значения. Мурманск - один из немногих городов России, где есть такая программа.

Глава администрации г.Мурманска Андрей Сысоев: "Мне повезло - я один из тех депутатов Совета депутатов, которые принимали решение о запуске этой программы и сегодня можно уже говорить не об одном-двух годах, а о продолжительном времени, когда работает эта программа. Значимость программы растет, потому что в этих непростых условиях город, конечно, должен помогать мурманчанам".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Конечно же, мы обсуждаем это и прорабатываем дополнительные программы, я думаю, что они будут появляться. В любом случае их надо обновлять и совершенствовать, чтобы люди это видели. Чтобы изменить ситуацию и с рождаемостью, и с тем, чтобы молодые семьи появлялись у нас в городе. И когда они появляются - оставались, растили своих детей и воспитывали".





