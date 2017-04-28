Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.04.2017 14:20

Еще 38 молодых мурманских семей обрели свидетельства о праве получения социальных выплат на приобретение или строительство жилья

Анастасия Ярославская.

Сегодня свидетельства о праве получения социальных выплат на приобретение или строительство жилья получили еще 38 молодых мурманских семей. Сертификаты в торжественной обстановке вручали главы. В зале много детей. Среди тех, кто попал в муниципальную программу немало тех, кто два в одном - и молодые, и многодетные. Вместе с ними, благодаря муниципальной поддержке, квартирный вопрос смогли решить уже 1139 семей. Условия простые - возраст супругов не старше 35 лет и официальное признание нуждающимися в улучшении жилищных условий. Сроки рассмотрения - минимальные.
Анастасия Рыжова: "Год, всего лишь год - мы вообще счастливы, что год - не пять, не 4, не 3 года, а именно год, да - нам повезло".
Анна Мясоедова: "Слава Богу - свое жилье, а дальше документы оформлять будем - уже квартиру подыскиваем. Я очень благодарна администрации города, мы очень рады".
Социальная выплата - около 20% среднерыночной стоимости жилья. В этом году разброс - от 560 тысяч рублей почти до полутора миллионов рублей. Поддержка существенная - и хороший стимул к прибавлению в семействе. За рожденных или усыновленных детей уже после получения сертификата, - дополнительные выплаты. Аналогичная программа действует и в отношении многодетные семей, возраст супругов не имеет значения. Мурманск - один из немногих городов России, где есть такая программа.
Глава администрации г.Мурманска Андрей Сысоев: "Мне повезло - я один из тех депутатов Совета депутатов, которые принимали решение о запуске этой программы и сегодня можно уже говорить не об одном-двух годах, а о продолжительном времени, когда работает эта программа. Значимость программы растет, потому что в этих непростых условиях город, конечно, должен помогать мурманчанам".
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Конечно же, мы обсуждаем это и прорабатываем дополнительные программы, я думаю, что они будут появляться. В любом случае их надо обновлять и совершенствовать, чтобы люди это видели. Чтобы  изменить ситуацию и с рождаемостью, и с тем, чтобы молодые семьи появлялись у нас в городе. И когда они появляются - оставались, растили своих детей и воспитывали".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.97
Евро = 62.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.