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28.04.2017 14:10

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела заседание регионального правительства

Светлана Деменева.

Провести статистику аварий из-за плохих дорог в муниципалитетах. Такое поручение губернатор даст главам после заседания регионального правительства. Оно сегодня. Первый и главный вопрос повестки - безопасность дорожного движения. На федеральных трассах, где практически нет проблем с покрытием, в ДТП гибнет больше людей. На областных и муниципальных - много мелких аварий. В целом количество ДТП и число погибших в Мурманской области растет. Половина аварий, утверждают в ГИБДД, из-за плохого состояния трасс. Весной опять вместе со снегом сходит асфальт. Исчезает разметка. Дороги едва ли не опаснее, чем зимой.
Врио начальника Управления МВД России по мурманской области Александр УСС: "Мы работаем в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, с органами законодательной власти. Вместе с УЖК. Мы пытаемся, чтобы они были катализатором для исправления данной ситуации, но, к сожалению, ситуация, как было на предыдущем заседании - аномальная зима - хотя мы за полярным кругом, а сейчас будет аномальная, наверное, весна".
Еще один вопрос - новое в работе регионального правительства. Есть положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти. Постановление в соответствии с поручением Президента, уже дали Правительству страны. Оно, в свою очередь, рекомендовало субъектам использовать проектирование. Для этого должны быть разработаны нормативно-правовые акты. Нужно определить портфель региональных проектов.
Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Нам необходимо будет в ближайшее время интегрировать процесс формирования приоритетных проектов, процесс реализации государственных программ - ну и все это должно быть в увязке в планированием, с ассигнованиями в областном бюджете".


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