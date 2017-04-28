Безопасность дорожного движения - ключевая тема очередного заседания в правительстве Мурманской области

Светлана Деменева.

Проанализировать статистику аварий из-за плохих дорог в муниципалитетах - такое поручение будет дано губернатором главам после заседания регионального правительства, которое состоялось сегодня. Пока этим должен заняться Минтранс.

Первый и главный вопрос в повестке - безопасность дорожного движения. Аномальную зиму готова сменить аномальная весна. Это прогнозы от сотрудников ГИБДД. В регионе растет количество ДТП и почти половина - из-за плохого состояния дорог. Федеральные трассы это почти не касается. Проблемы на областных и муниципальных.

Врио начальника управления ГИБДД Управления МВД России по Мурманской области Александр Уcc: "Мы составляем административные материалы, мы направляем предписания подрядным организациям для того,чтобы они устранили - в случае невыполнения мы направляем в прокуратуру".

Дороги к весне должны быть очищены от валов и подготовлены к паводку. Эти требования выполнены, опять же, на федеральных и частично региональных трассах. В муниципалитетах - не во всех. Вместе со снегом опять сошел асфальт. Ямы в огромных лужах - тот самый случай, когда пора менять машину.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "У нас порядка 60-65 процентов дорог находится в ненормативном состоянии. Можно сказать, что практически каждые 2 ДТП из трех у нас фиксируется нарушение состояния автомобильных дорог".

На федеральных трассах - и это уже вина автовладельцев - как правило, ДТП из-за нарушений скорости и правил. Там больше всего погибших. В каких муниципалитетах больше ДТП из-за состояния дорог - статистики нет.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Очевидно, причины разные. На федеральных дорогах, потому что они хорошие и чаще там превышают скорость. И мы снова возвращаемся к необходимости анализа - сколько ДТП по причине нарушений правил на хороших участках. И этот анализ можно включить в критерий эффективности использования этих средств".

Сделать анализ - на каких дорогах и в каких муниципалитетах больше всего ДТП - задача Минтранса. На основе данных может быть изменена и схема распределения субсидий. В этом году на ремонт дорог из областного бюджета выделят 410 миллионов рублей. И эти деньги должны работать на безопасность всех участников движения.









