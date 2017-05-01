Услуги ПФР стали еще доступнее: мобильное приложение фонда

Пенсионный фонд России запустил мобильное приложение, которое позволяет с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы.

Приложение ПФР дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.

В случае отсутствия учетной записи необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru, а подтвердить ее можно в клиентских службах ПФР, МФЦ, офисах Почты России, Ростелекома и в других специализированных центрах обслуживания.

С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступных через приложение, предоставляется и без авторизации на портале Госуслуг. Так, с использованием службы геолокации, приложение найдет ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого без регистрации через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Мобильное приложение ПФР доступно для платформ iOS и Android и является бесплатным для скачивания и использования.





Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области