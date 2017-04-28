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28.04.2017 13:24

Мурманская и Ярославская области укрепляют межрегиональное сотрудничество

В целях укрепления межрегиональной кооперации и расширения взаимовыгодных связей между Мурманской и Ярославской областями в апреле 2017 года подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрациями регионов. В документе сторонами акцентировано внимание на необходимости совместных усилий по развитию судостроительной промышленности, а именно – обновлению рыбопромыслового флота.

Рыбодобывающие предприятия Мурманской области выражают заинтересованность в сотрудничестве с судостроительными компаниями Ярославской области. Так, в марте 2016 года между Ассоциацией прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана и судостроительным заводом «Вымпел» (Рыбинск) было заключено Соглашение о взаимодействии по вопросам строительства рыбопромыслового флота для нужд предприятий – членов отраслевого объединения. В настоящее время в рамках соглашения судостроительным заводом «Вымпел» разработаны два проекта судов прибрежного лова, ведется работа по подписанию контракта.

С подробной информацией о межрегиональном сотрудничестве Мурманской области можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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