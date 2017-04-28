Закупочная система Мурманской области получила высокие оценки на ежегодном всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»

Отчет о результатах деятельности регионального Комитета государственных закупок сегодня на заседании Правительства Мурманской области представил руководитель ведомства Дмитрий Руусалеп.



Как сообщил Дмитрий Руусалеп, в 2016 году комитетом проведено 5406 конкурентных процедур (против 3656 в 2015 году) на общую сумму свыше 11,8 млрд рублей (10,8 млрд рублей в 2015 году). По итогам проведенных процедур заказчиками заключено 6512 контрактов на общую сумму 8,6 млрд рублей. Экономия по состоявшимся процедурам составила 11,9%. В 2016 году на 3,2% снизился объем несостоявшихся закупок, по которым не подано ни одной заявки, что свидетельствует о развитии конкуренции.



«Обеспечено выполнение требования законодательства об участии в закупках субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2016 году для них проведено 1983 процедуры на сумму 2,9 млрд рублей, что составляет 37% от общего объема объявленных закупок», – отметил Дмитрий Руусалеп.



Реализованный в 2015 году проект «Модуль «Малые закупки» подтвердил свою эффективность: за 2016 год проведено более 5,5 тысячи закупок на общую сумму 250 млн рублей, при этом экономия составила 10,9% (27,3 млн рублей).



В целях оказания практической помощи заказчикам, в том числе по переходу на новые правила планирования и нормирования закупок, активно ведется разъяснительная работа. Так, в 2016 году комитет организовал 49 различных обучающих семинаров, также проводились заседания экспертного совета в сфере закупок и рабочих групп, заседания Общественного совета при комитете. В целях улучшения порядка взаимодействия с заказчиками создан новый коллегиальный орган – Совет заказчиков, первое заседание которого состоялось в сентябре 2016 года.



Итоги работы субъектов Российской Федерации в сфере закупок в 2016 году рассмотрены на ежегодном всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки», который состоялся в начале апреля 2017 года в Москве. Закупочная система Мурманской области получила высокие оценки: по четырем показателям региону присвоен высший рейтинг, по трем – высокий, по одному – выше среднего.





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