Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.04.2017 13:20

Семинары, деловые игры, тренинги, конкурсы. В Мурманске завершился областной форум "Молодёжный вектор Арктики"

Владимир Волков.

"Молодёжный вектор Арктики" - областной форум завершил свою работу. В этот раз его посвятили теме экологии. Организаторы раздвинули рамки привычного понятия. Провели познавательные викторины. На базе центра дополнительного образования "Лапландия" - старшеклассники, студенты из Мурманска, ЗАТО Александровск, города Апатиты и Кольского района - говорили об экологии души, человеческих отношений, виртуального мира.
Начальник отдела профориентационной работы филиала Мурманского Арктического государственного университета в г. Апатиты Илья Балымов: "Цель этого форума - чтобы ребята задумались, что они живут в окружении природы, что они живут в какой-то среде. Чтобы они осмыслили те отношения, связи, которые их связывают с этой средой, с другими людьми, с природой, и даже с самими собой".
Семинары, деловые игры, конкурсы, дискуссионные площадки, экологический квест-тренинг, групповая работа над инсталляциями. Все это позволило участникам более тщательно исследовать вопросы экологии, научиться понимать те знаки, которые оставляет нам природа, и бережно относиться к богатствам родного края.
Студент Мурманского Арктического государственного университета Глеб Щеглов: "Уважать окружающую природу они несомненно готовы, ведь они проявили интерес к этому форуму, а решать задачи? Этот форум их как раз и подготавливает, так что, я думаю, они готовы и к этому".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.97
Евро = 62.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.