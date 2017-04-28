Семинары, деловые игры, тренинги, конкурсы. В Мурманске завершился областной форум "Молодёжный вектор Арктики"

Владимир Волков.

"Молодёжный вектор Арктики" - областной форум завершил свою работу. В этот раз его посвятили теме экологии. Организаторы раздвинули рамки привычного понятия. Провели познавательные викторины. На базе центра дополнительного образования "Лапландия" - старшеклассники, студенты из Мурманска, ЗАТО Александровск, города Апатиты и Кольского района - говорили об экологии души, человеческих отношений, виртуального мира.

Начальник отдела профориентационной работы филиала Мурманского Арктического государственного университета в г. Апатиты Илья Балымов: "Цель этого форума - чтобы ребята задумались, что они живут в окружении природы, что они живут в какой-то среде. Чтобы они осмыслили те отношения, связи, которые их связывают с этой средой, с другими людьми, с природой, и даже с самими собой".

Семинары, деловые игры, конкурсы, дискуссионные площадки, экологический квест-тренинг, групповая работа над инсталляциями. Все это позволило участникам более тщательно исследовать вопросы экологии, научиться понимать те знаки, которые оставляет нам природа, и бережно относиться к богатствам родного края.

Студент Мурманского Арктического государственного университета Глеб Щеглов: "Уважать окружающую природу они несомненно готовы, ведь они проявили интерес к этому форуму, а решать задачи? Этот форум их как раз и подготавливает, так что, я думаю, они готовы и к этому".





