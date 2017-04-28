Сбавь скорость! Пропусти пешехода! Мурманская область присоединилась к общероссийской социальной кампании

Любовь Дубова.

Сбавь скорость! Пропусти пешехода! Всероссийская акция. Инициатива госавтоинспекторов. В Мурманской области ее поддерживают волонтеры. В самом центре заполярной столицы - призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, конкретно - скоростного режима. В рамках акции, сотрудники ГИБДД также проводят беседы в школах, гимназиях, работают с коллективами автотранспортных предприятий.

Инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Александр Игнатович: "Мы сегодня привлекаем общественность к этой проблеме, чтобы притормозить, оглянуться вокруг и задать себе вопрос - а безопасно ли мы двигаемся по улице. Результат такой, чтобы люди задумались, не торопились, и главное - соблюдали правила дорожного движения".