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28.04.2017 13:40

Сбавь скорость! Пропусти пешехода! Мурманская область присоединилась к общероссийской социальной кампании

Любовь Дубова.

Сбавь скорость! Пропусти пешехода! Всероссийская акция. Инициатива госавтоинспекторов. В Мурманской области ее поддерживают волонтеры. В самом центре заполярной столицы - призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, конкретно - скоростного режима. В рамках акции, сотрудники ГИБДД также проводят беседы в школах, гимназиях, работают с коллективами автотранспортных предприятий.
Инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Александр Игнатович: "Мы сегодня привлекаем общественность к этой проблеме, чтобы притормозить, оглянуться вокруг и задать себе вопрос - а безопасно ли мы двигаемся по улице. Результат такой, чтобы люди задумались, не торопились, и главное - соблюдали правила дорожного движения".
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