Подготовка автодорог общего пользования к весеннему паводку. В Мурманске состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Любовь Дубова.

В областном правительстве - заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Под председательством министра юстиции Василия Плевако. Особое внимание - подготовке автодорог к весеннему паводку. В период активного таяния снега - на трассах федерального и регионального значений - организуют круглосуточное дежурство. Отдельной строкой - доклад регионального управления ГИБДД о состоянии пешеходных переходов. Их обустройство - в списке поручений главы государства.

Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Михаил Данчивский: "Стандарты - они не новые, они были и ранее. Все пешеходные переходы должны иметь разметку, должны быть оборудованы пешеходными ограждениями, должны быть знаки на флюоресцентном фоне. Была зима, мы много выявляли нарушений, связанных с тем, что имеются и снежные валы, и отсутствие дорожной разметки, что по сути дела она должна быть круглогодична".





