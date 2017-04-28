Преодоление препятствий, стрельба из штатного оружия, оказание первой медицинской помощи. На Северном флоте определили лучшего инспектора ВАИ

Елена Сивонен.

На Северном флоте определили лучшего инспектора ВАИ. Это первый этап конкурса "Дорожный патруль" - Армейских международных игр 2017. В нем приняли участие сотрудники пяти территориальных и одной региональной ВАИ. Для них военно-техническая эстафета - преодоление препятствий, стрельба из штатного оружия, оказание первой медицинской помощи условно пострадавшим в ДТП, скоростное маневрирование. Победителей и призеров наградили медалями и грамотами. В июне они выступят в следующем - всеармейском этапе конкурса "Дорожный патруль".





