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28.04.2017 13:30

"Клуб сторонников", "Мониторинг социальных конфликтов" и "Моя сторона". В исполнительном комитете регионального отделения "Единой России" прошло заседание Координационного совета

Владимир Волков.

В исполнительном комитете регионального отделения "Единой России" - заседание Координационного совета. Сторонники - со всех муниципалитетов области. Обсудили ход реализации партийных проектов. На Кольском Севере они затронули практически все сферы жизни. Особое внимание - людям с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации. По итогам работы партийных объединений, наш регион в числе 15 - лучших по стране. На встрече представили три новых проекта - "Клуб сторонников", "Мониторинг социальных конфликтов" и "Моя сторона". Для их успешной реализации уже есть специальная рабочая группа.
Председатель регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Юлия Величко: "Вот эти три проекта, которые новые, в которые мы сейчас включаемся в работу, они принесут, я думаю, не только дополнительные знания о том, как живет регион изнутри, но и даст какие-то, думаю, положительные тенденции для того, чтобы мы стали жить еще лучше".
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