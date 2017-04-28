В Мурманской области разработан порядок поощрения победителей, призеров и наставников чемпионатов профмастерства по стандартам «WorldSkills»

Вопрос о поощрении победителей, призеров и наставников чемпионатов профмастерства по стандартам «WorldSkills» сегодня рассматривался на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Глава региона напомнила, что Мурманская область одной из первых в стране присоединилась к движению «WorldSkills Russia», главная цель которого – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. С 2014 года в регионе исполняется утвержденная «дорожная карта» по реализации движения. Созданы и функционируют десять специализированных центров компетенций по приоритетным профессиям и специальностям и Центр Арктических компетенций, три многофункциональных центра прикладных квалификаций осуществляют подготовку кадров по краткосрочным программам по заявкам предприятий и организаций.

В декабре прошлого года состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству, по итогам которой регионам было дано поручение установить порядок поощрения победителей и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», а также их наставников. Об исполнении поручения сегодня на заседании регионального правительства доложила первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.

Как сообщила Ирина Ковшира, согласно разработанному ведомством порядку поощрения победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills» и их наставников в Мурманской области, победителям и призерам национальных чемпионатов будет установлено денежное поощрение в размере от 50 до 100 тысяч рублей, международных чемпионатов – от 100 до 300 тысяч рублей, наставники получат вознаграждение в размере 50 процентов от денежного поощрения победителей или призеров чемпионата. Выплаты будут осуществляться за счет средств областного бюджета.

Как подчеркнула Марина Ковтун, утверждение разработанного порядка поощрения будет стимулировать участников «WorldSkills Russia» повышать свое профессиональное мастерство, получать более высокие результаты и привлечет новых участников.



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