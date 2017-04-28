В Апатитах сотрудники Росгвардии задержали вора элитного алкоголя

В Апатитах работники одного из супермаркетов стали свидетелями того как неизвестный мужчина, вскрыв подарочную упаковку, пытается вынести из магазина бутылку коньяка «Hennessy», не оплатив товар. Продавцы сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации.

Находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Апатиты, получив сообщение дежурного о срабатывании сигнала «Тревога» на охраняемом объекте, незамедлительно проследовал в гипермаркет.

Приехав по тревоге, сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, похитившего дорогой алкоголь, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении молодого человека 1996 года рождения сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.