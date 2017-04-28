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28.04.2017 12:14

В Мурманской области создается природный парк «Кораблекк»

Сегодня на заседании правительства региона министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова доложила об организации в Печенгском районе новой особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Кораблекк» общей площадью 8,3 тысячи гектаров. Его появление в 2017 году – значимое событие Плана проведения в Мурманской области Года экологии.

Как рассказала глава регионального ведомства, создание природного парка «Кораблекк» имеет особое значение в решении целого спектра задач в области охраны окружающей среды. Кроме того, природный парк станет пилотной площадкой для реализации совместных проектов по развитию природного туризма, экологического мониторинга и просвещения, а также практическим шагом на пути развития сотрудничества не только федеральных и региональных, но и международных заповедных территорий.

«Охраняемые территории сегодня не могут ограничиваться только природоохранной ролью, а должны становиться своеобразными центрами притяжения и давать новый импульс развитию муниципальных образований. Поэтому перед нами стоит задача сделать охраняемые территории комфортными для людей при безусловном сохранении уникальных природных объектов и соблюдении триединства экологической, экономической и социальной составляющих реализуемых проектов», – отметила Эльвира Макарова.

По словам министра, на сегодняшний день в отношении природного парка «Кораблекк» выполнены все предусмотренные законодательством этапы создания особо охраняемой природной территории. Полным ходом идет развитие экологических маршрутов, важную роль в этой работе играет сотрудничество федеральных и региональных заповедных территорий, большую помощь оказывают промышленные предприятия и волонтеры. Эльвира Макарова отметила также многолетнее и плодотворное сотрудничество правительства Мурманской области и заповедника «Пасвик».

«Появление на карте области новой охраняемой территории станет важным событием Года особо охраняемых природных территорий и отражением наших усилий по сохранению биоразнообразия Арктической зоны РФ и поддержке курса, заданного федеральными властями», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

На заседании правительства Мурманской области принято решение о создании на территории Печенгского района природного парка «Кораблекк».


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